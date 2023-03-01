Живую лошадь нашли под завалами на 21 день после землетрясения в Турции

Лошадь была найдена в Адиямане - турецком регионе, который сильно пострадал от природной стихии.

Чудеса случаются! На 21 день после землетрясения живой была найдена лошадь под завалами в регионе государства, который сильно пострадал от природной катастрофы - Адиямане.

Спасатели нашли несчастное животное под обломками здания на 21 день после землетрясения.

Как лошади удалось выжить, остается только догадываться. Теперь она находится в безопасности.