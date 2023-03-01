Большие мультяшные сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей, были распроданы 350 долларов за пару очень быстро

Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов за пару. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?

В интернете появились "вирусные" сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей.