Большие мультяшные сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей, были распроданы 350 долларов за пару очень быстро

2023-03-01 12:14

Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов за пару. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?

В интернете появились "вирусные" сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей.

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    Нелепая обувь была распродана 350 долларов за пару стремительно, благодаря своей популярности в Сети.

    Сапоги напоминают собой обувь для героев мультипликационных фильмов Disney.

Опубликовано: Наталья Гончарова