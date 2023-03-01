Большие мультяшные сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей, были распроданы 350 долларов за пару очень быстро
2023-03-01 12:14
Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов за пару. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?
В интернете появились "вирусные" сапоги, в которых должна сфотографироваться каждая ценительница соцсетей.
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Нелепая обувь была распродана 350 долларов за пару стремительно, благодаря своей популярности в Сети.
Сапоги напоминают собой обувь для героев мультипликационных фильмов Disney.
Опубликовано: Наталья Гончарова