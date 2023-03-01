Врач услышал, что сказал маленький онкобольной мальчик о ветеранах, и это тронуло до глубины души

Врач в детском онкологическом отделении услышал, что сказал больной мальчик о Дне Победы, и это пробрало до костей.

Врач рассказал, что в преддверии Дня Победы проводил консультацию, и случайно услышал разговор маленького пациента, и нянечки. Рядом с кабинетом, где он проводил консультацию была палата, где дети рисовали рисунки для ветеранов к Дню Победы.

Только один 8-летний мальчик грустно сидел, и ничего не рисовал. К нему подошла нянечка, и спросила, почему он ничего не рисует. Малыш поднял на нее глаза, посмотрел грустными вдумчивыми глазами, и сказал, что ему очень жаль этих людей, ветеранов. А потом задал вопрос, почему на их долю выпала такая тяжелая судьба.

Нянечка была удивлена, а ребенок продолжил свою речь, и спросил почему главные не смогли тогда договориться, и все было бы гораздо проще. И никто бы не погиб. Прошло время, но эти слова застряли в памяти доктора. Почему простую истину о ценности жизни понял больной лейкозом 8-летний ребенок, и не понимают сознательные взрослые?!