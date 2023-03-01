Индия является лидером по массовому отключению интернета из-за насилия и политической нестабильности в обществе
2023-03-01 12:32
Власти Индии закрывали доступ в интернет жителям своей страны много раз за ушедший год, объясняя такой подход политической нестабильностью и ростом насилия.
В ушедшем году индийское государство ввело самое большое в мире количество отключений интернета.
По этому показателю страна лидирует уже 5-ый год подряд.
84 отключения интернета за 2022 год из 187 отключений в мире были осуществлены в Индии.
Власти индийского Кашмира, который славится политической нестабильностью и насилием, отключали Сеть 49 раз в этом году.
Опубликовано: Наталья Гончарова