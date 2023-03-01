Лукашенко: Беларусь и Китай проводят одинаковую политику

Александр Лукашенко прибыл в Китай с официальным визитом, где высказался о внешней политике, осуществляемой администрациями Минска и Пекина.

Днём 1 марта стартовала основная часть визита Александра Лукашенко в Китай, где белорусский президент провёл встречу с Ли Чжаньшу, являющимся председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Во время беседы с коллегой из Китая Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Пекин осуществляют крайне схожую политику по ряду вопросов.

"Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай – сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы", - утверждает Александр Лукашенко.