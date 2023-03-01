В Татарском проливе у берегов Сахалина затонул сухогруз под флагом КНР

Росморречфлот в своём Tg-канале сообщил, что в акватории Татарского пролива у берегов Сахалина затонул сухогруз YONG XING 56 под флагом Китайской Народной Республики.

Данный инцидент произошёл в 42 милях к юго, юго-западу от российского морского порта федерального значения Ванино.

Затонувшее у берегов Сахалина судно перевозило 29 тысяч тонн глинозема.

Отмечается, что экипаж из 21 гражданина КНР сошёл на лёд и потом был принят на борту подошедшего судна. Жертв и пострадавших нет.