Подоляк: Украина не наносит удары по России, ведя оборонительную «войну»
2023-03-01 12:41
Михаил Подоляк утверждает, что украинские войска не наносят ударов по территории России.
1 марта советник Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал новости о многочисленных сбитых дронах во многих городах России, сообщив, что вооружённые силы Украины не наносят удары по российским территориям.
По мнению Подоляка, в настоящий момент украинские войска ведут оборонительную "войну", целью которой является возвращение всех территорий, ранее вышедших из-под контроля Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей