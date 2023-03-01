Подоляк: Украина не наносит удары по России, ведя оборонительную «войну»

Михаил Подоляк утверждает, что украинские войска не наносят ударов по территории России.

1 марта советник Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал новости о многочисленных сбитых дронах во многих городах России, сообщив, что вооружённые силы Украины не наносят удары по российским территориям.

По мнению Подоляка, в настоящий момент украинские войска ведут оборонительную "войну", целью которой является возвращение всех территорий, ранее вышедших из-под контроля Киева.