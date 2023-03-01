Бордовских призналась, что переезд из России в США стал для нее испытанием
Известная ведущая Юлия Бодовских решила переехать из России, так как ее замучало чувство аппатии в родной стране. Знаменитость даже не представляля, как тяжело ей дастся переезд в Америку.
Ведущая ТВ Юлия Бордовских рассказала в интервью журналистке Татьяне Стрелец о своем переезде из России в США в 2014 году.
Сменить место жительства Юлия решилась из-за постоянной апатии, преследующей ее в родном государстве.
Звезда экрана не могла себе даже представить, какими сложностями обернется для нее этот переезд.
Знаменитость развелась с мужем, вернувшись в Россию в начале 2022 года.
Основной причиной тревог ведущей стали огромные проблемы у ее детей с адаптацией.
Ее наследник Федор был неуправляемый, угрожая каждому встречному расправой. Бордовских приходилось ездить в школу ежедневно, выслушивая жалобы на мальчика.
Дочь не приняли в классе. Травля девочки привела к анорексии, и ее пришлось отправить в клинику.
Первый год пребывания в Америке ведущей некогда было работать, так как она бесконечно ездила, то в школу, то в больницу.
Опубликовано: Наталья Гончарова