Бордовских призналась, что переезд из России в США стал для нее испытанием

Известная ведущая Юлия Бодовских решила переехать из России, так как ее замучало чувство аппатии в родной стране. Знаменитость даже не представляля, как тяжело ей дастся переезд в Америку.

Ведущая ТВ Юлия Бордовских рассказала в интервью журналистке Татьяне Стрелец о своем переезде из России в США в 2014 году.

Сменить место жительства Юлия решилась из-за постоянной апатии, преследующей ее в родном государстве.

Звезда экрана не могла себе даже представить, какими сложностями обернется для нее этот переезд.

Знаменитость развелась с мужем, вернувшись в Россию в начале 2022 года.

Основной причиной тревог ведущей стали огромные проблемы у ее детей с адаптацией.

Ее наследник Федор был неуправляемый, угрожая каждому встречному расправой. Бордовских приходилось ездить в школу ежедневно, выслушивая жалобы на мальчика.

Дочь не приняли в классе. Травля девочки привела к анорексии, и ее пришлось отправить в клинику.

Первый год пребывания в Америке ведущей некогда было работать, так как она бесконечно ездила, то в школу, то в больницу.