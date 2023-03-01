Мать Маска, Мэй, профессиональный диетолог и модель

Она появилась на коробках с хлопьями Special K и на обложке журнала Time. В 2017 году, в возрасте 69 лет, она заключила контракт с CoverGirl.

После развода родителей в 1979 году 9-летний Маск и его младший брат Кимбал решили жить со своим отцом. Только после того, как был сделан этот шаг, начали проявляться его печально известные проблемные отношения с отцом. "Это была плохая идея", - сказал Маск в интервью Rolling Stone о переезде к отцу.

В 1983 году, в возрасте 12 лет, Маск продал простую игру под названием "Blastar" компьютерному журналу за 500 долларов. Маск описал это как "тривиальную игру ... но лучше, чем Flappy Bird ".

Тем не менее, школьные годы Маска были нелегкими — однажды он был госпитализирован после избиения хулиганами. Хулиганы сбросили Маска с лестницы и избивали его, пока он не потерял сознание.

После окончания средней школы Маск переехал в Канаду со своей матерью Мэй, сестрой Тоской и братом Кимбалом и провел два года, обучаясь в Королевском университете в Кингстоне, Онтарио.

Во время учебы в Пенсильванском университете Маск и его одноклассник арендовали общежитие с 10 спальнями и превратили его в ночной клуб. Шаг, который Маск предпринял вместе с Адео Ресси, был одним из его первых предпринимательских экспериментов.

После окончания учебы Маск отправился в Стэнфордский университет, чтобы получить степень доктора философии.D — но он едва начал программу, прежде чем покинуть ее. Он отложил свое признание всего через два дня в Калифорнии, решив испытать свою удачу в буме доткомов, который только начинался. Он так и не вернулся, чтобы закончить учебу в Стэнфорде.