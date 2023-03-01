Роднянский: подразделения ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска

Советник Зеленского Александр Роднянский утверждает, что Артемовск может быть оставлен украинскими военными.

В среду днём Александр Роднянский публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины могут совершить стратегическое отступление из населённого пункта Артемовск в ДНР, поскольку город постепенно окружают бойцы российской частной военной кампании "Группа

Вагнера".

По мнению Роднянского, представители ЧВК "Вагнер" хорошо обучены, в то время как украинский Генштаб не хочет терять своих солдат в Артемовске.