Один из ранних аппаратов SpaceX был назван в честь песни "Puff the Magic Dragon"

Название космического корабля, Dragon, было насмешкой Маска над скептиками, которые сказали ему, что SpaceX никогда не сможет запускать транспортные средства в космос.

Долгосрочная цель SpaceX - сделать колонизацию Марса доступной.

Маск сказал, что SpaceX не будет подавать заявку на первичное публичное размещение акций, пока то, что Маск называет "Колониальным транспортером Марса", не будет летать регулярно.

Маск также был занят здесь, на Земле, особенно с Tesla Motors.

В 2004 году Маск сделал первые из 70 миллионов долларов общих инвестиций в Tesla, компанию по производству электромобилей, соучредителем которой является ветеран стартапа Мартин Эберхард.

В 2007 году Маск устроил переворот в совете директоров Tesla, сначала вытеснив Эберхарда с поста генерального директора, а затем и вовсе из совета директоров и исполнительного аппарата компании.

Но между SpaceX, Tesla и SolarCity Маск чуть не разорился.

Он описывает 2008 год как "худший год в моей жизни".

Tesla продолжала терять деньги, а у SpaceX возникли проблемы с запуском ракеты Falcon 1. К 2009 году Маск жил за счет личных займов, просто чтобы выжить.