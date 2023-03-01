Бойцы ЧВК «Вагнер» под Артемовском разбили элитную часть ВСУ «имени Бориса Джонсона»

Об этом рассказал один из командиров штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» в беседе с корреспондентами информационного агентства ТАСС.

В Интернете появились кадры, на которых военнослужащий боец «Вагнера» показывает трофеи, захваченные в ходе боев в южной части Артемовска. Командир штурмового подразделения «Вагнера» продемонстрировал флаг элитной 24-й отдельной механизированной бригады Западной Украины, на котором имеется надпись: «Подразделение им. Бориса Джонсона». По словам бойца, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Когда они были разгромлены, был найден вот такой флаг.

Данная бригада базируется в городе Яров Львовской области. Ранее она имела название «24-я Бердичевская отдельная механизированная железная бригада имени князя Даниила Галицкого» и избегала упоминания званий и наград, присвоенные во времена СССР. Подразделение считается элитным, так как принимало непосредственное участие в миссиях НАТО в Косов и Ираке, а с 2014 года вело боевые действия против ополченцев Донбасса. Указом украинского президента Зеленского ей было присвоено имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.