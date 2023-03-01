Мой жених вернулся к бывшей в день нашей свадьбы: я ему отомстила, но не ожидала, что будет потом

Нашей с Пашей свадьбы я ждала очень долго, но в назначенный день он бросил меня, и вернулся к своей бывшей девушке.

Я была в ярости, и отправилась домой к Паше, чтобы высказать ему все, что думаю о нем, и его поступке. Когда я пришла, дверь мне открыл Пашин отец, и начал говорить о том, что его сын поступил дурно, и не достоин такой девушки, как я.

Потом он обнял меня, подхватил на руки, отнес в спальню. У меня не оставалось сил на то, чтобы думать или сопротивляться, и у нас случился секс. Чувствовала я себя от всего происходящего отвратительно.

Внезапно, когда мы были в спальне, раздался звук поворачивающегося ключа, а еще через минуту на пороге спальни показался Павел со своей бывшей девушкой, на которую он меня променял. Она вдруг рассмеялась, и прыгнула на колени к отцу Паши. Они сказали, что это месть Паше за то, что он когда-то ее оставил, и решил жениться на мне. Так плохо мне никогда в жизни не было!