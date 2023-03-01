Zivert отказалась от тура в Прибалтике и Германии
2023-03-01 12:57
Исполнительница Zivert отказалась от гастрольного тура по Прибалтике и Германии.
Известная певица Zivert сообщила в социальных сетях, что гастроли по Прибалтике и Германии не состоятся.
Причиной таких изменений в рабочем графике знаменитость назвала проблемы со здоровьем.
Звезду сцены беспокоит позвоночник, а на фоне недуга наблюдаются панические атаки вследствие хронической усталости.
Собственное состояние так напугало исполнительницу, что она решила какое-то время не выступать, а посвятить текущий год написанию песен для нового альбома.
Опубликовано: Наталья Гончарова