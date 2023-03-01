Пригожин: у ЧВК «Вагнер» есть порядка 20 своих спутников

Евгений Пригожин опроверг заявление Минфина США о том, что ЧВК "Вагнер" покупал услуги китайских спутниковых систем.

1 марта основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что заявления пресс-службы Министерства финансов США о связях российской ЧВК с китайскими космическими спутниками для ведения спецоперации в Украине в корне не соответствует действительности.

По данным Пригожина, у "Вагнера" уже полтора года как есть около двадцати собственных оптических и радиолокационных спутниковых систем.