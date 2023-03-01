Лукашенко заявил об одинаковых взглядах Беларуси и Китая на мировое устройство

Данное заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в ходе своего официального визита в Китайскую Народную Республику.

По словам белорусского лидера, Минск и Пекин имеют во многом аналогичные позиции в сфере многополярного мироустройства. Поэтому Беларусь будет поддерживать разработанные Китаем предложения о мирном развитии на планете.

Как подчеркнул Лукашенко в ходе беседы с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, Китай стал глобальной державой. Без КНР, отметил президент Беларуси, сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай — сторонник многополярного мир, и такого же мнения придерживается Беларусь.

Лукашенко особо акцентировал внимание на том, что недавние предложения Китая о мирном развитии на планете, о недопущении односторонних санкций, развитии добрососедства «в полной мере совпадают с позицией Минска». По словам президента Беларуси, его страна готова и дальше поддерживать Китай в подобных чувствительных для Пекина вопросах.