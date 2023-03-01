Андрей Марочко утверждает, что подразделения ВСУ стягивают РСЗО на Артемовское направление.

Офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что возле города Часов Яр, который находится в непосредственной близости от Артемовска, замечена концентрация украинских реактивных систем залпового огня, что свидетельствует о переброске артиллерии ВСУ на данный отрезок фронта.

По данным Марочко, речь идёт о переброске восемнадцати ударных установок БМ-21 "Град", которые были произведены ещё во времена Советского Союза.