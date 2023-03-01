Шакира отправила новую избранницу своего экс-спруга Пике в ад

Колумбийская исполнительница Шакира не может успокоиться из-за того, что ее экс-возлюбленный, футболист Жерар Пике променял ее на молодую девушку. Нынешнюю избанницу спортсмена певица "отправила в ад".

Шакира в рамках интервью мексиканскому каналу Televisa высказалась по поводу композиции, которую посвятила Жерару Пике.

Певица призналась, что таким образом выпускала пар по поводу измены мужа, что ей было необходимо.

В адрес новой девушки Пике Шакира сказала, что для нее имеется особое место в аду.