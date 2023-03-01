Welt: немцы раскритиковали Зеленского за слова об уничтожении России
2023-03-01 13:10
Комментаторы сайта Die Welt подвергли Владимира Зеленского критике после его новых антироссийских высказываний.
Накануне Владимир Зеленский публично заявил, что правительство и войска Украины намереваются уничтожить Россию и все существующие в ней процессы, подвергнув суду всех участников и организаторов специальной военной операции. После данного заявления Зеленского немцы с портала Die Welt прокомментировали слова украинского президента.
По мнению немецких пользователей Welt, Владимир Зеленский демонстрирует все признаки прогрессирующего сумасшествия, поскольку верит в способность Украины навредить России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей