Комментаторы сайта Die Welt подвергли Владимира Зеленского критике после его новых антироссийских высказываний.

Накануне Владимир Зеленский публично заявил, что правительство и войска Украины намереваются уничтожить Россию и все существующие в ней процессы, подвергнув суду всех участников и организаторов специальной военной операции. После данного заявления Зеленского немцы с портала Die Welt прокомментировали слова украинского президента.

По мнению немецких пользователей Welt, Владимир Зеленский демонстрирует все признаки прогрессирующего сумасшествия, поскольку верит в способность Украины навредить России.