МИД РФ: ВСУ готовят провокацию с радиоактивными веществами в Приднестровье

МИД России обвинил украинскую армию в намерении совершить провокацию и радиоактивными элементами в ПМР.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что подразделения украинской армии готовят провокацию с использованием радиоактивных веществ, которая может произойти в Приднестровской Молдавской республике или в непосредственной близости от данного региона.

Также Захарова отметила, что для осуществления подобной особо опасной провокации ВСУ могли задействовать порты, принимающие участие в "зерновой сделке".