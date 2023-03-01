Самойлова прибыла в Сочи без Джигана, сообщив о проблемах в семье

Модель Оксана Самойлова прибыла в Сочи с детьми, но без своего супруга, рэп-исполнителя Джигана, обмолвившись о проблемах в и звездном семействе.

Известная модель и блогер Оксана Самойлова прилетела в Сочи без своего мужа Джигана, но со всеми своими наследниками, которых уже четверо.

Супруга рэпера не стала скрывать, что в их семействе имеются проблемы, но призналась, что пока не может о них говорить открыто.

Самойлова отметила, что счастлива, что у нее есть дети, которые поддержат в трудную минуту.