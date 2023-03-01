Новый роман Харуко Мураками выйдет в апреле впервые за 6 лет

Японский писатель Харуко Мураками представит свой новый роман в грядущем апреле.

1 марта пресс-служба японского издательства Shinchosha сообщила, что 13 апреля выйдет в свет новый роман писателя Харуки Мураками, который получил название "Город и его ненадёжные стены". Известно, что книга будет состоять из 1200 страниц и уже доступна к предзаказу в обычной и электронной версии.

Также в издательском доме сообщили, что стоимость произведения будет составлять порядка 22 долларов, напомнив, что это первый роман Мураками впервые за шесть лет.