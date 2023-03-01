МИД Ирана: Тегеран высылает двух немецких дипломатов

Сотрудник иранского МИДа Насер Канаани сообщил о высылке двух дипломатов Германии из страны.

Днём 1 марта официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани публично заявил, что с территории Ирана высылаются два немецких дипломата после их объявления нежелательными персонами в стране.

По словам Канаани, причиной для высылки немецких политиков из Тегерана является недружественная политика правительства Германии, в том числе многочисленные попытки вмешательства в дела судебной системы Ирана.