Песков: Кремль не верит словам Подоляка о том, что ВСУ не атакую Россию

2023-03-01 13:38

Дмитрий Песков дал оценку заявлению Михаила Подоляка об отсутствии украинских ударов по территории РФ.

1 марта советник Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что вооружённые силы Украины не наносят ракетно-бомбовых ударов по российским территориям, поскольку подразделения ВСУ в конфликте между Россией и Украиной выполняют исключительно оборонительные функции.

В ответ на слова Подоляка пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не верит подобным высказываниям украинских политиков.

Опубликовано: Ткачёв Андрей