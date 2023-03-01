Песков: Кремль не верит словам Подоляка о том, что ВСУ не атакую Россию

Дмитрий Песков дал оценку заявлению Михаила Подоляка об отсутствии украинских ударов по территории РФ.

1 марта советник Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что вооружённые силы Украины не наносят ракетно-бомбовых ударов по российским территориям, поскольку подразделения ВСУ в конфликте между Россией и Украиной выполняют исключительно оборонительные функции.

В ответ на слова Подоляка пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не верит подобным высказываниям украинских политиков.