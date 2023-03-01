Мод Сан высказался о разрыве отношений с Аврил Лавин

Бывший возлюбленный Аврил Лавин, рокер Мод Сан нарушил молчание первым после того, как расстался с певицей.

Рок-исполнитель Мод Сан заявил в своих соцсетях, что не собирается отчаиваться, даже если его сердце разбито после того, как он расстался с Аврил Лавин.

Артист убежден, что все это предначертано свыше, а простые смертные не в силах изменить ход вещей.

О расставании пара объявила через год после помолвки, которая состоялась в марте 2022 года в городе влюбленных.