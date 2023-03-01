Bloomberg: Китай нарастил импорт урана из РФ, вызвав страх у США
2023-03-01 13:45
Издание Bloomberg утверждает, что Китай интенсифицировал закупку российского урана.
Днём среды аналитики американской газеты Bloomberg уведомили, что за минувший год правительство Китая существенно увеличило количество закупаемого у России Ирана, что выглядит угрожающим для официальных правительственных лиц Соединённых Штатов.
Представители издания Bloomberg уверены, что закупка российского урана Китайской Народной республикой ознаменовала собой начало новой гонки вооружений, поскольку в Белом доме уверены, что Пекин намеревается использовать поставляемый Россией уран для производства оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей