Издание Bloomberg утверждает, что Китай интенсифицировал закупку российского урана.

Днём среды аналитики американской газеты Bloomberg уведомили, что за минувший год правительство Китая существенно увеличило количество закупаемого у России Ирана, что выглядит угрожающим для официальных правительственных лиц Соединённых Штатов.

Представители издания Bloomberg уверены, что закупка российского урана Китайской Народной республикой ознаменовала собой начало новой гонки вооружений, поскольку в Белом доме уверены, что Пекин намеревается использовать поставляемый Россией уран для производства оружия.