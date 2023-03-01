Politico: Саркози чуть не довёл Меркель до слёз во время кризиса 2008 года

Бывший французский президент Николя Саркози был близок к тому, чтобы заставить заплакать экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Издание Politico со ссылкой на главу Минэкономики Франции Бруно Ле Мэра уведомляет, что на одном из заседаний в 2008 году Николя Саркози жёстко давил на Ангелу Меркель, чем почти довёл немецкого политика до слёз. По данным Politico, Саркози хотел, чтобы Меркель экстренно создала фонд для поддержки банковского сектора Европы во время кризиса 2008 года.

Ле Мэр вспоминает, что давление Николя Саркози было столь сильным, что Ангела Меркель еле сдержала свои слёзы, заявив, что она не столь могущественна, как её французский коллега.