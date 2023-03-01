Я беременна четвертым ребенком, и хочу отдать его на воспитание отцу

Я многодетная мама троих сыновей, и решила, что четвертого ребенка, которым беременна, воспитывать сама не буду.

Я сейчас на 14 неделе беременности. Это будет четвертый мой ребенок. Троих своих сыновей я воспитываю сама, и понимаю, что с четвертым ребенком просто не справлюсь. Да, и моя мама, бабушка детей, не всегда может мне помочь, когда я уезжаю. Поэтому я приняла решение отдать малыша, когда он родится, его отцу.

Он с радостью согласился. Не подумайте ничего плохого: участвовать в воспитании своего ребенка я буду. Речь идет о том, что жить он будет со своим отцом. Проблема в том, что мы не представляем, как сделать так, чтобы папа забрал ребенка из роддома, стал отцом-одиночкой и начал получать пособие.

Сейчас он активно зарабатывает деньги, и очень ждет рождения малыша. Мы надеемся, что ему удастся взять декретный отпуск.