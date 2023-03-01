МИД РБ: концепция информбезопасности Союзного государства утверждена

В МИД Беларуси сообщили об утверждении концепции информационной безопасности Союзного Государства.

1 марта Министерства иностранных дел Беларуси опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что 22 февраля состоялось утверждение концепции информационной безопасности стран Союзного Государства. В документе отмечено, что его ключевой задачей является регуляция информбезопасности России и Беларуси в рамках СГ.

Также в тексте концепции указано, что она регламентирует порядок борьбы с деструктивным воздействием на информационную инфраструктуру Беларуси и России.