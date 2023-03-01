Хаматова готовится к выступлению в Дубае на фоне отмены спектакля с ее участием в Риге

Актриса Чулпан Хаматова должна выступить в Дубае совместно с пианистом Андреасом Осокиным в рамках музыкальной постановки "Сны о рояле".

Чулпан Хаматова готовится выступить в Дубае в рамках музыкально-поэтической постановки "Сны о рояле".

Аккомпанировать монологам артистки будет пианист из Латвии Андреас Осокин.

За билеты желающим посетить мероприятие придется выложить от 8 000 до 20 000 в переводе на российские рубли.

Мероприятие запланировано на 23 марта текущего года.