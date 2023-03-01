Парень сбежал с нашей свадьбы потому что мой отец предложил деньги за отказ от меня

Накануне свадьбы исчез мой жених: через 5 лет я узнала, что мой папа дал ему денег, чтобы он отказался от меня.

Пять лет назад накануне нашей свадьбы мой жених исчез. У нас все было хорошо. Он мечтал о нашей совместной жизни, и о том, как у нас родится дочка. Но в день свадьбы он не пришел на церемонию бракосочетания. Телефон его не отвечал. Близкие и семья тоже были в недоумении, что могло случиться.

Мы стали его искать, решили, что с Андреем могло произойти какое-то несчастье. Я писала в различные инстанции, но результата это не принесло. Пять лет я ни с кем не искала отношений, не выходила замуж в надежде, что он может вернуться.

5 лет спустя я случайно встретила своего пропавшего несостоявшегося мужа в супермаркете, когда поехала по делам в соседнюю область. Мне стало плохо, когда я его увидела. Он смотрел на меня. Мы поговорили, и он рассказал, что на самом деле мой отец был против нашего брака, и предложил жениху кругленькую сумму, если тот откажется от свадьбы. Андрей сделал выбор в пользу денег.