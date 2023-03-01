Сальдо: подразделения ВСУ готовятся к выходу из Херсона по приказу Киева
2023-03-01 14:06
Владимир Сальдо утверждает, что украинские военные скоро покинут территорию Херсона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо дал интервью изданию "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что находящиеся в Херсоне украинские военные демонстрируют неуверенное поведение и вывозят культурные ценности из местных музеев, готовясь к отступлению из города.
По мнению Сальдо, в офисе Владимира Зеленского знают, что в ближайшее время подразделения ВСУ будут вынуждены окончательно покинуть Херсон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей