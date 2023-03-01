Сальдо: подразделения ВСУ готовятся к выходу из Херсона по приказу Киева

Владимир Сальдо утверждает, что украинские военные скоро покинут территорию Херсона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо дал интервью изданию "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что находящиеся в Херсоне украинские военные демонстрируют неуверенное поведение и вывозят культурные ценности из местных музеев, готовясь к отступлению из города.

По мнению Сальдо, в офисе Владимира Зеленского знают, что в ближайшее время подразделения ВСУ будут вынуждены окончательно покинуть Херсон.