Путин заявил о желании показать Си Цзиньпину метрополитен Москвы

Владимир Путин утверждает, что хотел бы показать московское метро председателю КНР Си Цзиньпину.

1 марта Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске Большой кольцевой линии московского метро. Известно, что Путин принимал участие в мероприятии посредством видеосвязи, дав старт движению метро своими словами "с Богом".

Также во время своего выступления по видеосвязи Владимир Путин публично заявил, что во время визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию он хотел бы показать китайскому коллеге московское метро, фактически проведя встречу с ним в метрополитене.