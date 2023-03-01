Минобороны РФ предотвратило атаку ВСУ на Крымский мост
2023-03-01 14:12
В Минобороны РФ сообщили о том, что ВСУ готовили нападение на Крымский мост.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о предотвращении атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост.
По заявлению российского оборонного ведомства, Украина намеревалась с помощью дронов совершить атаку на мост.
"Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников во время попытки массированной атаки на объекты Крыма со стороны Киева", - говорится в сообщении
Опубликовано: Николай Скира