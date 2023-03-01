Муж мало зарабатывает, но требует, чтобы я убирала, готовила и занималась бытом

Я зарабатываю больше мужа, а он считает, что женщина должна заниматься домашним хозяйством.

Я зарабатываю больше своего мужа, много работаю и устаю. А он считает, что домом и хозяйством должна заниматься женщина. На это я отвечаю ему, что не возражаю, но тогда он, как мужчина-добытчик должен зарабатывать на то, чтобы я могла больше проводить времени дома.

На это он уклончиво отвечает, что не всем везет с работой так, как повезло мне. Как по мне, так это не аргумент. Муж просто пытается оправдать свою лень и бездействие. С другой стороны, было время в начале нашего брака, когда у меня были скромные доходы, я училась, и муж тогда зарабатывал больше.

Больше всего коробит то, что он не стремится поменять ситуацию к лучшему. Ему лишь бы дома было что поесть, а остальное его не интересует. Муж по натуре домосед, не пьет, не курит, но все свободное время проводит на диване. Даже в отпуск поехать его не уговорить: говорит, мол, это дорого, зачем тратить лишние деньги.