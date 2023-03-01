Сальдо: ВСУ прячут тяжёлую артиллерию в Херсоне между жилыми домами

Владимир Сальдо утверждает, что украинские войска размещают артиллерию в жилых кварталах.

В среду передача "Соловьёв LIVE" опубликовала интервью с ВРИО губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, который публично обвинил украинские войска в размещение тяжёлых артиллерийских систем между жилыми кварталами в Херсоне, отметив недопустимость подобных действий.

Также Сальдо заявил, что в Херсоне совсем немного украинских подразделений, которые находятся в городе днём, поскольку ВСУ предпочитают приезжать в город ночью.