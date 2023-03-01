Новак: вступление Швеции и Финляндии в НАТО обоснованно

Венгерский президент Каталин Новак заявила о целесообразности вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

1 марта Каталин Новак опубликовала новый пост в соцсетях, где публично назвала обоснованным присоединение Финляндии и Швеции к военно-политическому блоку НАТО, отметив, что с технической точки зрения процесс вступления данных государств в Североатлантический альянс не будет простым.

При этом Новак выразила уверенность, что членство двух новых скандинавских государств в НАТО будет иметь долгосрочные последствия различной степени положительности.