Москвич подал заявление в полицию на то, что жена не покупает ему одежду

В московское отделение полиции пришел мужчина, и написал заявление, согласно которому его жена нарушает брачный контракт тем, что отказывается покупать ему одежду.

Полицейские расспросили заявителя, чем вызвано его негодование. На это москвич стал рассказывать, что его жена вот уже год отказывается выполнять один из пунктов их брачного договора. По нему жена обязуется регулярно покупать мужу одежду.

Но жена игнорирует это свое обязательство, и потому бедняга вынужден ходить в обносках. Он от этого устал, и просит помощи у представителей правопорядка.

Для полиции это случай из разряда курьезов, но заявитель настроен очень серьезно. Он попросил полицейских сделать все, что возможно в рамках закона, чтобы повлиять на поведение супруги.