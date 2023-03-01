Девушка, лежавшая со мной в роддоме, хотела отказаться от ребенка, но я ее отговорила

Я была в послеродовом отделении после рождения дочки, когда услышала, что девушка из соседней палаты хочет оставить свою малышку в роддоме.

Совершенно случайно из приоткрытой двери в соседнюю палату до меня донесся разговор одной из пациенток на повышенных тонах. Дело происходило ночью, поэтому я могла расслышать достаточно, чтобы понять, в чем дело.

Девушка собиралась отказаться от своего новорожденного ребенка. Причиной такого решения стало то, что ее муж изменил ей в тот день, когда она рожала их совместную дочку. А потом неблаговерный заявил, что оставляет ее вместе с малышкой.

У девушки началась депрессия, и она стала отрицать значимость своего ребенка. Мы с соседкой по палате хотели помочь. Я часто приходила к ней, разговаривала, хотя делать это было непросто. И брала с собой свою девочку. Когда я выписывалась, ко мне подошла эта девушка, поблагодарила, и сказала, что сама не знает, что на нее нашло, и как можно было подумать, чтобы бросить ребенка ради нерадивого мужа.