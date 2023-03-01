Клава Кока обвинила Сэма Смита в плагиате ее клипа на композицию Ла ла ла
2023-03-01 14:29
Клава Кока обнаружила, что ее британский коллега Сэм Смит украл у нее идею клипа, который певица выпустила еще год назад.
Клава Кока убеждена, что британский исполнитель Сэм Смит снял свой клип, просмотрев ее творение, вышедшее в прошлом году.
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На своей страничке в социальных сетях исполнительница предложила подписчикам сравнить клипы ее "Ла ла ла" и коллеги "I’m Not Here to Make Friends" из Великобритании, сыграв в игру "Найди отличия".
Напоследок артистка адресовала Смиту вопрос, поинтересовавшись, не хочет ли британец ей "кое-что" объяснить.
Опубликовано: Наталья Гончарова