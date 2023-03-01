Журналист NBC News Симмонс попал в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Американский журналист Кир Симмонс внесён в базу украинского сайта "Миротворец".

Сотрудник американского телеканала NBC News Кир Симмонс внесён в базу украинского сайта "Миротворец" и обвиняется в покушении на суверенитет и целостность Украины как государства за то, что посетил крымский полуостров, прибыв туда на поезде из Москвы без согласования с Киевом.

Известно, что в Крыму Симмонс пообщался с местными жителями, большинство из которых выразили уверенность в желании находиться в составе России.