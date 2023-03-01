Лидер Беларуси «полностью поддерживает» мирный план Китая по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что его страна «полностью поддерживает» предложения Пекина о прекращении конфликта на Украине.

Государственный визит в китайскую столицу президента Беларуси проходит на фоне того, что Пекин опубликовал документ с изложением позиции относительно конфликта на Украине, в которой утверждает, что он является нейтральной стороной, и призывает к диалогу.

Документ с изложением позиции был встречен союзниками Украины со скептицизмом, в то время как Россия признала это предложение, но заявила, что условий для мирного урегулирования конфликта «на данный момент» нет.

«Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений», — заявил сегодня Александр Лукашенко.

«Они должны быть направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить сползания к глобальной конфронтации, в которой не будет победителей», — отметил председатель Си.

Напомним, что визит белорусского лидера в Китай продлится до 2 марта.