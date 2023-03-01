ВКС России сбили бомбардировщик Су-24 воздушных сил Украины в ДНР

1 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что авиацией воздушно-космических сил в воздушном бою сбит тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 воздушных сил Украины.

Конашенков уточнил, что ликвидация украинского военного самолёта произошла в окрестностях города Дружовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки специальной военной операции России на Украине уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Харьковской областях, а также на территории ДНР.

Отмечается, что с начала проведения спецоперации 391 самолёт и 3281 беспилотник Вооружённых сил Украины.