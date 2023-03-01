Семенович раскрыла подробности своей поездки в зону СВО на Донбассе

Анна Семенович поделилась впечатлениями от выступлений перед военными в ДНР и ЛНР.

1 марта Анна Семенович дала интервью ведущим программы "Жизнь и Судьба", где поделилась впечатлениями от своих выступлений в Донецке, Луганске и Новороссийске. По словам Семенович, она выступала перед ранеными солдатами в госпиталях Донбасса, некоторые из которых танцевали.

Также Анна Семенович призналась, что наиболее волнительными для неё были выступления перед вдовами убитых участников спецоперации в Украине.