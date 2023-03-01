Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию участников СВО

Депутаты Госдумы одобрили поправки к закону о наказании за фейки об участниках спецоперации.

1 марта Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал ведомству утвердить предложенные поправки в статьи 280.3 уголовного кодекса и 13.3.3 кодекса об административных правонарушениях. Предложенные поправки подразумевают наказание в виде 15 лет свободы и штрафа до 5 миллионов рублей за дискредитацию добровольных участников СВО.

Примечательно, что ранее такие поправки спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложил принять основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.