Валерия рассказала, как Пригожин в первый раз сказал, что влюблен в нее
2023-03-01 14:52
Исполнительница Валерия вспомнила, как ее нынешний супруг и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался ей в чувствах.
Валерия рассказала в интервью teleprogramma.pro, как ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в первый раз сказал, что любит ее.
О чувствах Пригожин впервые заговорил с Валерией через 2 месяца после начала совместной работы.
Это было в Голландии. В ресторане Амстердама продюсер, сильно волнуясь, признался исполнительнице в любви. Вокруг цвели тюльпаны, и было все очень красиво и романтично.
Певица признается, что опасалась, что влюбленность музыкального деятеля может сказаться на их работе, но Пригожин показал себя как настоящий профессионал.
Опубликовано: Наталья Гончарова