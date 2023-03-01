Валерия рассказала, как Пригожин в первый раз сказал, что влюблен в нее

Исполнительница Валерия вспомнила, как ее нынешний супруг и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался ей в чувствах.

Валерия рассказала в интервью teleprogramma.pro, как ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в первый раз сказал, что любит ее.

О чувствах Пригожин впервые заговорил с Валерией через 2 месяца после начала совместной работы.

Это было в Голландии. В ресторане Амстердама продюсер, сильно волнуясь, признался исполнительнице в любви. Вокруг цвели тюльпаны, и было все очень красиво и романтично.

Певица признается, что опасалась, что влюбленность музыкального деятеля может сказаться на их работе, но Пригожин показал себя как настоящий профессионал.