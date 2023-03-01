Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Беларусью на высоком уровне

Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина широко взаимодействовать с Минском на партнёрских условиях.

1 марта Александр Лукашенко провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, во время которой китайский лидер публично заявил о готовности Китая всесторонне сотрудничать с Беларусью на высоком уровне, выстраивая здоровые отношения между двумя государствами.

Также во время переговоров Лукашенко отметил, что подходы Пекина и Беларуси к внешней политике крайне схожи, поскольку и Пекин, и Минск выступают за установление многополярного миропорядка.