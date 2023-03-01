Пригожин опроверг слухи об отступлении подразделений ВСУ из Артемовска

Евгений Пригожин утверждает, что Артемовск всё ещё не оставлен украинскими войсками.

В среду основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что новости о скором отступлении украинской армии из Артемовска в Донецкой Народной республике в корне не соответствуют действительности.

По данным Пригожина, Генштаб ВСУ каждодневно перебрасывает в Артемовск новые воинские соединения для подкрепления группировки, уже находящейся в городе. Также Евгений Пригожин сообщил о переброске украинских артиллерийских систем в Артемовск и увеличении интенсивности боёв в данном населённом пункте.