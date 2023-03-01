Галич шокировала заявлением, что их дружба с Ивлеевой закончилась по причине воровства
2023-03-01 15:09
Блогер и ведущая Ида Галич шокировала признанием, заявив, что ее дружба с коллегой Настей Ивлеевой навегда в прошлом из-за воровства.
Ида Галич рассказала в своем Телеграм-канале, почему ее с Настей Ивлеевой уже ничего не связывает.
Дружба между знаменитостями осталась в прошлом по той причине, что Ивлеева присвоила себе контент Галич.
Ида убеждена, что после такого дружеские отношения возобновить невозможно.
Опубликовано: Наталья Гончарова