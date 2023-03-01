Рожков выложил видео в соцсетях, где показал, как приручает лису

Комик и участник команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков показал видео в Сети, на котором он приручает лису.

Андрей Рожков из команды квн-щиков "Уральские пельмени" выложил в Сеть ролик, где продемонстрировал, как приручает лису. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Проживает звезда юмора со своим семейством в поселке под Екатеринбургом.

С января месяца текущего года к дому знаменитости повадился ходить лис, которого артист подкармливал. Теперь животное делает это на постоянной основе. Юморист даже дал ему имя - Игорь, за которое проголосовали подписчики.

Примечательно, что изначально к дому артиста ходили лисица и лисенок, а теперь подкрепляться ходит только последний.